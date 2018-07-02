Пранкеры разыграли главу СБУ, представляясь Аркадием Бабченко

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) сообщили, что разыграли главу cлужбы безопасности Украины Василия Грицака, представившись журналистом Аркадием Бабченко. Евродепутата Ребекку Хармс разыграли российские пранкеры

Пранкеры сообщили Грицаку от имени Бабченко, что когда журналист смотрел в центре Киева матч по футболу между Россией и Испанией, на него якобы было совершено нападение и его жестоко избили. На это Грицак поинтересовался, видели ли это "наши ребята?". "Бабченко ответил, что их тоже зацепило, когда они хотели воспользоваться оружием, все разбежались. Он сообщил главе СБУ точный адрес инцидента, а тот пообещал направить на место "дежурную службу".

Запись разговора предоставлена РИА Новости.

Ранее журналист Аркадий Бабченко, убийство которого инсценировали на Украине, рассказал в Facebook о том, как сильно изменилась его жизнь. Журналист пожаловался, что он "живет в бункере" и носит штаны, в которых был в морге.