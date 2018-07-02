В ДНР допустили нанесение армией республики ударов по военнослужащим ООН

Армия Донецкой народной республики может нанести удары по миротворческому контингенту ООН, который планируется отправить на восток Украины. С соответствующим заявлением выступили в руководстве самопровозглашенного государства.

Глава ДНР Александр Захарченко, общаясь с жителями республики в ходе прямой линии, заявил, что миротворцы смогут войти в зону конфликта только в случае одобрения этого шага Донецком и Луганском. Если миссия ООН разместится без получения согласия со стороны самопровозглашенных государств, иностранные военнослужащие превратятся в мишени для ополченцев, пригрозил Захарченко.

Переброска в Донбасс «голубых касок» обсуждается на международном уровне с осени прошлого года. Ранее в понедельник сообщалось, что силы ДНР приготовились к «подземной войне» с противостоящей им украинской армией.