Защитники Донбасса приготовились взорвать позиции армии Украины из-под земли

В случае начала полномасштабного наступления Вооруженных сил Украины в Донбассе их позиции будут взорваны ополченцами ДНР из-под земли. Об этом сообщил российский военный корреспондент Семен Пегов, побывавший в «донецком метро».

Журналист снял репортаж, рассказывающий о системе подземных тоннелей, вырытых защитниками народной республики в районе города Авдеевка. В конце каждого тоннеля заложена взрывчатка. Если ВСУ перейдут в наступление, их блиндажи взлетят на воздух, отметил Пегов. По его словам, армия ДНР нанесет удары там, где противник этого не ожидает.

В сюжете отмечается, что ополченцы взяли на вооружение тактику «подземной войны», активно применяемую в Сирии. В арабской республике к этому способу ведения боевых действий прибегают как правительственные войска, так и противостоящие им бандформирования.

Ранее в понедельник сообщалось, что ВСУ нарушили «хлебное перемирие», расстреляв грузовик ополченцев противотанковыми ракетами.