Уничтожение российскими «Панцирями» напавших на Хмеймим дронов сняли на видео

Работа ПВО, отразивших нападение группы беспилотников на авиабазу Хмеймим, попала на видео. Снятые местными жителями кадры оказались в распоряжении отечественных интернет-СМИ.

Инцидент, о котором идет речь, произошел минувшей ночью. Огонь по дронам неизвестной принадлежности открыли комплексы «Панцирь». Как отмечает сайт «Русская весна», уничтоженные аппараты не успели приблизиться к действующему на территории Сирии военному объекту РФ.

Это не первая подобная атака за последнее время. Ранее сообщалось, что защищающие Хмеймим силы ПВО сбили дроны, напавшие на авиабазу в конце прошлой недели. Согласно информации, обнародованной источниками в военных кругах, в результате случившегося никто не пострадал.