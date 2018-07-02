ВВС Великобритании нанесли удар по сирийской армии в провинции Хомс

Истребители ВВС Великобритании нанесли удар по сирийской армии в пустыне Эт-Танфа в провинции Хомс на границе с Ираком и Иорданией. Атака британских ВВС по сирийской армии была еще в июне, - сообщает kp.ru. В результате один офицер армии Сирии погиб, и еще семеро военнослужащих были ранены.

Самолет Typhoon британских ВВС сбросил при помощи лазерной системы наведения 227-килограмовую бомбу на позиции сирийской армии, - написала газета The Sunday Times.

Это первый случай с апреля этого года, когда британские ВВС атаковали силы Дамаска. Атака была осуществлена после того, как 21 июня одна из бригад оппозиционной "Сирийской свободной армии", "Магавир ас-Саура" и советники из международной антитеррористической коалиции были атакованы неопознанными вооруженными формированиями в зоне деэскалации на юго-востоке Сирии.

Минобороны Великобритании назвало действия своих ВВС адекватными "ответными мерами". Военные Соединенного Королевства решили не информировать парламент королевства, так как при авиаударе никто из мирных жителей не пострадал.