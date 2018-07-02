Медики назначили императору Японии Акихито постельный режим

Император Японии Акихито пожаловался своим врачам на плохое самочувствие. Симптомы головокружение и тошнота - следствие церебральной анемии — недостатка кровоснабжения мозга. По данным управления делами императорского дворца, таким недомоганием медики рекомендовали 84-летнему императору соблюдать постельный режим, - сообщает Газета.ру.

Император Японии Акихито готовится сложить с себя полномочия монарха. Церемония сложения полномочий запланироана на 30 апреля 2019 года. Новым императором станет старший сын Акихито Нарухито.

У императора Японии есть внучки и племянницы. Принцесса Японии Мако, которая является старшей дочерью принца Акисино и внучкой императора Акихито, выходит замуж за бывшего однокурсника Кэя Комуро.

В России сейчас проходит чемпионат мира по футболу. 64-летняя японская принцесса Хисако Такамадо традиционно посещает мундиали, поддерживая команду страны. Перед игрой Японии и Сенегала, японская принцесса приезжала на специальную тренировочную базу своих земляков.