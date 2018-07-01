Турчинов провозгласил Украину "морской державой со времен Киевской Руси"
1 июля 2018, 19:00 [ «Аргументы Недели» ]
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что история флота страны восходит к Киевской Руси. Об этом он сказал в поздравлении по случаю дня ВМС ВСУ.
Издавна Украина являлась державой с мощным морским потенциалом, отметил Турчинов. Он также добавил, что история флота началась еще во времена Запорожской Сечи и Киевской Руси. По словам главы СНБО, в настоящее время происходит "возрождение национального флота в новых местах базирования и дислокации на континентальной части Украины", цитирует его РИА Новости
Министр обороны Украины Степан Полторак в своём поздравлении по случаю дня украинских ВМС рассказал о скором проведении совместных военно-морских учений с США Sea Breeze 2018.
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