Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что история флота страны восходит к Киевской Руси. Об этом он сказал в поздравлении по случаю дня ВМС ВСУ.

Издавна Украина являлась державой с мощным морским потенциалом, отметил Турчинов. Он также добавил, что история флота началась еще во времена Запорожской Сечи и Киевской Руси. По словам главы СНБО, в настоящее время происходит "возрождение национального флота в новых местах базирования и дислокации на континентальной части Украины", цитирует его РИА Новости

Министр обороны Украины Степан Полторак в своём поздравлении по случаю дня украинских ВМС рассказал о скором проведении совместных военно-морских учений с США Sea Breeze 2018.