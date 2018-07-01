В Великобритании тайно отрепетировали смерть Елизаветы II

Члены британского правительства провели секретную репетицию первого дня после кончины королевы Елизаветы II. В ходе нее они продумали, что будет делать каждый из них во время национального траура.

Как сообщается, репетиция не была связана с состоянием здоровья британской королевы. Хотя ранее стало известно, что за неделю до этого Елизавета II не была на службе в соборе Святого Павла по причине недомогания.

Предполагается, что 600 человек после смерти монарха соберутся в Букингемском дворце, чтобы принять участие в объявлении имени нового короля. Тело умершей королевы будет 4 дня находиться в Вестминстерском дворце, а ее преемник проведет визит в Шотландию и Уэльс.

Британская королева Елизавета II, в апреле отметившая свой 92-ой день рождения - старейшая из всех монархов мира.