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В Великобритании тайно отрепетировали смерть Елизаветы II

1 июля 2018, 16:32 [ «Аргументы Недели» ]

В Великобритании тайно отрепетировали смерть Елизаветы II
globallookpress.com

Члены британского правительства провели секретную репетицию первого дня после кончины королевы Елизаветы II. В ходе нее они продумали, что будет делать каждый из них во время национального траура.

Елизавета II успешно перенесла операцию по поводу катаракты

Елизавета II успешно перенесла операцию по поводу катаракты

Как сообщается, репетиция не была связана с состоянием здоровья британской королевы. Хотя ранее стало известно, что за неделю до этого Елизавета II не была на службе в соборе Святого Павла по причине недомогания.

Предполагается, что 600 человек после смерти монарха соберутся в Букингемском дворце, чтобы принять участие в объявлении имени нового короля. Тело умершей королевы будет 4 дня находиться в Вестминстерском дворце, а ее преемник проведет визит в Шотландию и Уэльс.

Британская королева Елизавета II, в апреле отметившая свой 92-ой день рождения - старейшая из всех монархов мира.

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В Великобритании тайно отрепетировали смерть Елизаветы II

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