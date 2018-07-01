В Швеции новый закон: люди обязаны получать добровольное согласие на секс

Жители Швеции с 1 июля должны следовать закону о сексуальных преступлениях: участники полового акта обязаны устно согласиться на него либо четко продемонстрировать свое желание в нем участвовать.

Таким образом, если партнерша четко не сказала «Да», мужчина может быть обвинен в изнасиловании, даже если секс случился по обоюдному согласию. Под действие закона подпадают и супружеские пары.

В уголовном законодательстве Швеции теперь появились два новых понятия – «изнасилование по неосторожности» и «половое принуждение по неосторожности». Максимальное наказание - четыре года тюремного заключения.