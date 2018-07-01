Около российской авиабазы Хмеймим в Сирии сбиты несколько беспилотников

Недалеко от российской авиабазы Хмеймим в субботу, 30 июня, сбиты несколько беспилотников неизвестной принадлежности. По данным представителя авиабазы Хмеймим, российскими штатными зенитными огневыми средствами все воздушные цели - дроны - были успешно уничтожены.

Пострадавших в результате инцидента нет. Материального ущерба нет, - передает RT. Авиабаза в настоящее время функционирует в плановом режиме.

Как уточнили российские военные, дроны были замечены в субботу с наступлением темного времени суток.

"30 июня c наступлением тёмного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим с северо-восточного направления на удалении от аэродрома была обнаружена группа малоразмерных воздушных целей (БПЛА) неизвестной принадлежности", — сообщили военнослужащие авиабазы Хмеймим.

Telegram-канал WarJournal опубликовал видео. По информации мессенджера, на видео снято уничтожение беспилотников неизвестной принадлежности.