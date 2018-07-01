Минобороны США изменило свои цели и задачи, но информацию скрыло

Пентагон - Министерство обороны США - изменил цели и задачи ведомства. Эта информация неожиданно появилась на сайте Пентангона. Официально Пентагон о корректировке своих целей не объявлял.

"Миссия минобороны состоит в том, чтобы обеспечить США смертоносными силами для защиты безопасности страны и поддержания американского влияния за рубежом", – появилось уточнение на главной странице сайта Пентагона. Изменение заметило американское издание Task & Purpose.

Ранее Пентагон представлял себя как "средство предоставления вооруженных сил для сдерживания войны и защиты безопасности страны".

Правки, фактически меняющие Американскую военную доктрину, были внесены тайно. Однако текст стратегии национальной обороны 2018 года США остался без изменений.