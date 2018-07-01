Минобороны США изменило свои цели и задачи, но информацию скрыло
Штаты собираются смертоносными силами защищать безопасность страны
1 июля 2018, 11:33 [ «Аргументы Недели» ]
Пентагон - Министерство обороны США - изменил цели и задачи ведомства. Эта информация неожиданно появилась на сайте Пентангона. Официально Пентагон о корректировке своих целей не объявлял.
"Миссия минобороны состоит в том, чтобы обеспечить США смертоносными силами для защиты безопасности страны и поддержания американского влияния за рубежом", – появилось уточнение на главной странице сайта Пентагона. Изменение заметило американское издание Task & Purpose.
Ранее Пентагон представлял себя как "средство предоставления вооруженных сил для сдерживания войны и защиты безопасности страны".
Правки, фактически меняющие Американскую военную доктрину, были внесены тайно. Однако текст стратегии национальной обороны 2018 года США остался без изменений.
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