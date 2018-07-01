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Украинские генералы обвинили экипаж в провальном выступлении танка "Оплот"
1 июля 2018, 10:20 [ «Аргументы Недели» ]
В Минобороны Украины высказались о провале команды танкистов на соревнованиях Strong Europe Tank Challenge. Украинская команда демонстрировала новый танк Т-84 "Оплот" и заняла последнее место. После провального выступления танкисты сообщили о неисправностях Т-84.
Источник в Минобороны Украины заявил, что, возможно, технические проблемы были связаны как раз с неопытностью команды, - передает RT. В ведомстве уверяют, что сам танк Т-84 раньше показывал себя только с хорошей стороны. "Восьмое место является очень плохим результатом", — подчеркнул в Минобороны Украины. В ведомстве призвали дождаться результатов разбирательства.
Отметим, участник команды украинских танкистов 27-летний капитан Роман Багаев неоднократно побеждал на соревнованиях на лучший танковый взвод танковых войск Украины. По словам капитана, украинских танкистов подвело незнание специфики НАТО, остались проблемы с языком и отставание в тактике.
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