В Минобороны Украины высказались о провале команды танкистов на соревнованиях Strong Europe Tank Challenge. Украинская команда демонстрировала новый танк Т-84 "Оплот" и заняла последнее место. После провального выступления танкисты сообщили о неисправностях Т-84. Украинский офицер рассказал о неудаче на танковом биатлоне в Германии

Источник в Минобороны Украины заявил, что, возможно, технические проблемы были связаны как раз с неопытностью команды, - передает RT. В ведомстве уверяют, что сам танк Т-84 раньше показывал себя только с хорошей стороны. "Восьмое место является очень плохим результатом", — подчеркнул в Минобороны Украины. В ведомстве призвали дождаться результатов разбирательства.

Отметим, участник команды украинских танкистов 27-летний капитан Роман Багаев неоднократно побеждал на соревнованиях на лучший танковый взвод танковых войск Украины. По словам капитана, украинских танкистов подвело незнание специфики НАТО, остались проблемы с языком и отставание в тактике.