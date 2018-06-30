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Сирийские провинции возвращаются к мирной жизни
30 июня 2018, 22:35 [ «Аргументы Недели» ]
Сирийские провинции Хама и Хомс возвращаются к мирной жизни. Продолжается работа по восстановлению инфраструктуры и улучшению гуманитарной обстановки, отмечают в российском ЦПВС.
«Нормализуется обстановка в провинциях Хама и Хомс, идет процесс возвращения к мирной жизни. Решаются вопросы содействия в восстановлении инфраструктуры и создания условий для возвращения беженцев», - сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Цыганков.
Руководитель ЦПВС отметил, что за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 108 человек, а всего из лагерей для беженцев вернулись 106 691 человек. В провинции Восточная Гута за сутки в свои дома вернулись 115 человек, всего – 70 749 человек.
«При содействии специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон население получает квалифицированную медицинскую помощь. Для тяжелобольных пациентов организована отправка в лечебные учреждения города Дамаск. За истекшие сутки медицинскую помощь получили 10 сирийцев, в том числе трое детей», - приводит слова Цыганкова РИА Новости.
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