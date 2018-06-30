Трамп провёл переговоры с Трюдо по телефону
30 июня 2018, 22:18 [ «Аргументы Недели» ]
Накануне вечером между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Канады Джастином Трюдо состоялись телефонные переговоры с обсуждением экономических вопросов.
«Президент Дональд Трамп прошлым вечером провел переговоры с премьером Канады Джастином Трюдо. Обсуждались торговля и другие экономические вопросы», - сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Прочие подробности телефонного разговора американского президента с премьер-министром Канады пока не разглашаются, однако ранее стало известно, что Канада намерена ввести в отношении США ответные ввозные пошлины. Их сумма достигает 16,6 миллиарда долларов, сообщает RT.
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