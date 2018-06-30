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В Кишиневе застрелен сын бывшего посла Молдавии в России
30 июня 2018, 21:04 [ «Аргументы Недели» ]
В ночь на субботу в Кишиневе был застрелен Теодор Цэрану, сын политолога и бывшего посла Молдавии в России Анатолия Цэрану. Подозреваемый в убийстве задержан, сообщили в полиции.
«В ночь на 30 июня поступил звонок, что в одном из жилых домов в столичном секторе Буюканы слышны выстрелы. На место отправился патрульный батальон. Правоохранительные органы обнаружили тело мужчины с тремя пулевыми ранениями. Вскоре полиции удалось задержать подозреваемого», - сообщили в пресс-службе Генерального инспектората полиции.
Полицейские выяснили, что убитый – 30-летний Теодор Цэрану, сын бывшего посла Молдавии в России Анатолия Цэрану. Подозреваемый – его 32-летний сосед. Ссора между ними вспыхнула в квартире подозреваемого. Задержанный был в состоянии сильного опьянения и шока, отметили полицейские.
«На месте преступления обнаружен законно хранившийся пистолет, из которого и была застрелена жертва. На данный момент подозреваемый задержан на 72 часа. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве», - приводит сообщение полиции РИА Новости.
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