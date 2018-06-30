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Накануне перемирия ВСУ обстреливают поселок на территории ЛНР

30 июня 2018, 20:45 [ «Аргументы Недели» ]

Накануне перемирия ВСУ обстреливают поселок на территории ЛНР
Фото: pixabay.com

В пресс-службе Народной милиции ЛНР заявили, что украинские силовики обстреливают поселок Донецкий, расположенный на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.

«ВСУ цинично в преддверии наступления «Урожайного перемирия» ведут огонь по населенному пункту Донецкий», - сообщили в пресс-службе.

Обстрел ведется со стороны населенного пункта Новотошковское из миномета калибром 120 мм, БМП-1, автоматического гранатомета, а также станкового и стрелкового оружия, сообщили в пресс-службе ведомства. В результате обстрела в населенном пункте Донецкое загорелись хозяйственные постройки в жилом секторе, но МЧС не может выехать на место возгорания и приступить к тушению пожара из-за непрекращающегося обстрела, сообщает РИА Новости.

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