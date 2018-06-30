Француз забыл 180 тысяч евро в проданном старом комоде

Продавший старый комод француз умудрился забыть в нем личные сбережения. Покупатели, обнаружившие деньги в ящике комода, так обрадовались, что бросили комод на лестнице и сбежали с деньгами.

Готовясь к переезду, проживающий в Каннах 60-летний француз дал объявление о продаже своего старого комода за 100 евро. Некая женщина откликнулась на это объявление и договорилась о покупке мебели. Вскоре за комодом приехал ее сожитель вместе с грузчиком. Спуская комод по лестнице, они случайно выронили ящик, в котором обнаружились деньги – 180 000 евро. «Покупатели» забрали деньги из выпавшего ящика и сбежали, а комод бросили прямо на лестнице.

В это время продавец комода вспомнил об оставленных в ящике сбережениях и кинулся вдогонку, но, конечно, никого не догнал. Мужчина был вынужден обратиться в полицию, которая восстановила ход событий по камерам наблюдения. В результате обыска у «покупательницы» полицейские обнаружили только 138 000 евро – остальные уже были потрачены.

В декабре эта пара «покупателей мебели» предстанет перед судом за кражу, сообщает РИА Новости.