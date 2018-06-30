В ДНР заявили о готовности к соблюдению «хлебного перемирия»
30 июня 2018, 19:32 [ «Аргументы Недели» ]
Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о полной готовности к соблюдению так называемого «хлебного перемирия», начиная с 1 июля.
В ходе переговоров контактной группы в Минске 27 июня была достигнута договоренность о соблюдении с 1 июля перемирия, получившего название «хлебное», поскольку речь идет о необходимости прекращения боевых действий во время сбора урожая.
«Была достигнута договоренность о начале «хлебного перемирия» с 1 июля 2018 года. Со своей стороны заверяем о полной готовности к соблюдению данного решения», - сообщил руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов. Его слова приводит RT.
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