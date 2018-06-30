Военное присутствие США в регионе потеряло смысл, считают в Сирии

Военное присутствие США в Сирии потеряло всякий смысл, и в ближайшее время ему должен быть положен конец, заявил сирийский парламентарий и секретарь Народного совета Халед аль-Абуд.

Ранее присутствие американских войск на территории Сирии оправдывалось возможностью разделения страны, пояснил аль-Абуд. «Однако теперь мы оставили эту страницу далеко позади, и никакой необходимости держать эти войска в регионе не осталось. США не извлекают из этого никакой выгоды», - сказал сирийский парламентарий.

Говоря о предстоящем 16 июля в Хельсинки российско-американском саммите, Халед аль-Абуд предположил, что вопрос последних событий в Сирии будет включен в повестку. «Президент России отправится с багажом достижений, своих и союзников, а у Трампа ничего нет», - приводит мнение сирийского парламентария РИА Новости.