Во Франции нашелся кенгуру, сбежавший из зоопарка два месяца назад

Кенгуру валлаби, сбежавшего из французского зоопарка Сен-Мартен-ла-Плен еще в начале мая, наконец-то нашли. Кенгуру доставлен обратно в зоопарк и после ветеринарного осмотра присоединится к сородичам.

5 мая кенгуру удрал из зоопарка через дыру в ограде. На протяжении почти двух месяцев его поиски были безуспешными. И только вчера его обнаружил на спортивной площадке в окрестностях Лиона местный житель, вызвавший жандармов и представителей зоопарка для отлова беглеца.

«Он мне показался немного обезвоженным, но в это время года он смог найти достаточное количество травы. В понедельник его осмотрит ветеринар. Находясь на воле, кенгуру не представлял никакой угрозы для населения, а вот его самого могла сбить машина», - рассказал представитель зоопарка Ромен Кайо.

Через неделю кенгуру вернется к привычной жизни в зоопарке, сообщает РИА Новости.