Бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Артеменко, прославившийся предложением отдать Крым в аренду России, рассказал, почему украинская власть предпочла потерять полуостров.

«Крым мы потеряли исключительно из-за того, что сегодняшняя действующая власть занималась чем угодно – делением портфелей, формированием потоков, но не защитой нашей целостности, нашей территории. Это была умышленная преступная бездеятельность», - заявил Артеменко в телеэфире.

Кроме того, бывший депутат Рады убежден, что украинским властям было политически выгодно «потерять» полуостров. Воссоединение Крыма с Россией позволило Киеву заодно избавиться от не слишком лояльных к действующей власти избирателей.

После того как был обнародован план Артеменко по нормализации отношений Украины с Россией, предусматривавший сдачу крымского полуострова в аренду России сроком на 50-100 лет, Генпрокуратура Украины завела на него дело по статье о госизмене, сообщает РИА Новости.