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На Украине заявили о создании "мощнейшей" крылатой ракеты
30 июня 2018, 17:48 [ «Аргументы Недели» ]
В следующем году Киев сможет создать «мощнейшую» противокорабельную крылатую ракету. Она будет способна поражать «любые цели» на расстоянии 280-300 километров, заявил украинский эксперт.
«Это мощнейшее мобильное наземное средство, которое может использоваться для береговой охраны. Новая ракета станет психологическим фактором воздействия на Россию», - заявил глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
Эксперт считает, что Украине нужно активизировать свои возможности реагирования, которые всегда были ограниченными из-за того, что соответствующие вооружения создавались по остаточному принципу.
«Военно-морские силы всегда были аутсайдером – в плане взглядов Киева на то, как развивать их и как финансировать», - признал Валентин Бадрак.
РИА Новости отмечает, что украинская военная техника не пользуется популярностью ни внутри страны, ни за рубежом из-за отвратительного качества.
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