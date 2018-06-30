В следующем году Киев сможет создать «мощнейшую» противокорабельную крылатую ракету. Она будет способна поражать «любые цели» на расстоянии 280-300 километров, заявил украинский эксперт.

«Это мощнейшее мобильное наземное средство, которое может использоваться для береговой охраны. Новая ракета станет психологическим фактором воздействия на Россию», - заявил глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

Эксперт считает, что Украине нужно активизировать свои возможности реагирования, которые всегда были ограниченными из-за того, что соответствующие вооружения создавались по остаточному принципу.

«Военно-морские силы всегда были аутсайдером – в плане взглядов Киева на то, как развивать их и как финансировать», - признал Валентин Бадрак.

РИА Новости отмечает, что украинская военная техника не пользуется популярностью ни внутри страны, ни за рубежом из-за отвратительного качества.