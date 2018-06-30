России не требуется признание Крыма со стороны США
30 июня 2018, 16:04 [ «Аргументы Недели» ]
Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов прокомментировал уклончивый ответ американского президента Дональда Трампа о возможности признания Крыма российским.
Ранее президент США Дональд Трамп на вопрос о возможности признания Крыма российской территорией дал уклончивый ответ: «Посмотрим. Поглядим на действия России».
«России такое признание и не требуется. Ведь нам не надо, чтобы Крым приняли в ООН. Поэтому у американцев не получится «разменять» признание Крыма на какие-то уступки со стороны России. Американцам уступать вообще вредно. Воспринимают как слабость», - считает Вячеслав Никонов.
В ближайшее время в Хельсинки должна пройти встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, напоминает РИА Новости.
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