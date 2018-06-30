Оружие из Донбасса рекой течет в Европу, заявили в ЛНР

Стала известна схема торговли оружием и боеприпасами в ВСУ в зоне проведения ООС в Донбассе. Украинские силовики использовали для вывоза «товара» цинковые ящики, предназначенные для «груза 200».

«Преступники в погонах отправляли смертельный «товар» из зоны проведения ООС в цинковых ящиках, предназначенных для перевозки погибших военнослужащих», - заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Эта информация выяснилась в ходе проведенной проверки СБУ в подразделениях 14-й бригады ВСУ. Оказалось, что схема незаконной торговли оружием и боеприпасами была хорошо отлажена: сотрудники Службы безопасности выявили целый ряд нарушений со стороны командования бригады. Командование, впрочем, всю вину свалило на рядовой состав – арестован рядовой ВСУ 14-й бригады.

«Торговля оружием и боеприпасами становится уже настоящей эпидемией украинской армии. Оружие из зоны ООС рекой течет в западные и центральные регионы Украины, а также в Восточную Европу», - цитирует слова Андрея Марочко РИА Новости.