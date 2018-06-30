Лукашенко призвал КГБ к борьбе с терроризмом

Президент Белоруссии Александр Лукшенко провел кадровые перестановки в Комитете государственной безопасности и призвал ведомство «не успокаиваться в плане безопасности страны».

Несмотря на то, что проблема терроризма не является сверхактуальной для Минска, Лукашенко призвал КГБ к борьбе с этим злом.

«Тот террор, который охватил всю планету, не факт, что он не зацепит и нас, хотя внутренних причин для этого нет. Но, тем не менее, это тоже ваше направление», - заявил Лукашенко.

Белорусский лидер также пообещал своему КГБ, что «никто не даст успокаиваться в плане безопасности страны в целом», передает RT.

Ранее СМИ сообщали, что белорусский Комитет государственной безопасности задержал ряд высокопоставленных чиновников страны по подозрению во взяточничестве.