Лукашенко призвал КГБ к борьбе с терроризмом
30 июня 2018, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Белоруссии Александр Лукшенко провел кадровые перестановки в Комитете государственной безопасности и призвал ведомство «не успокаиваться в плане безопасности страны».
Несмотря на то, что проблема терроризма не является сверхактуальной для Минска, Лукашенко призвал КГБ к борьбе с этим злом.
«Тот террор, который охватил всю планету, не факт, что он не зацепит и нас, хотя внутренних причин для этого нет. Но, тем не менее, это тоже ваше направление», - заявил Лукашенко.
Белорусский лидер также пообещал своему КГБ, что «никто не даст успокаиваться в плане безопасности страны в целом», передает RT.
Ранее СМИ сообщали, что белорусский Комитет государственной безопасности задержал ряд высокопоставленных чиновников страны по подозрению во взяточничестве.
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