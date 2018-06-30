Эксперт высказался о заявлении Трампа о возможности признания Крыма российским

Политический аналитик Станислав Бышок оценил заявление президента США Дональда Трампа, который в преддверии встречи с президентом России Владимиром Путиным не исключил возможности признания Крыма российским. Трамп может признать Крым

Эксперт отметил, что у Трампа есть такой стиль — "показывать неопределённость, что всё может измениться", - передаёт RT. Станислав Бышок пояснил, что для США Крым не является серьёзной ценностью, но Трамп знает, как ценен для России полуостро. "Поэтому решил в контексте грядущих переговоров расширить пространство возможностей и неопределённости", - полагает эксперт.

За несколько дней до встречи американского президента с российским лидером Владимиром Путиным Трампу задали вопрос, признают ли США Крым территорией России. На этот вопрос журналистов пула Белого дома, заданного на борту номер один по пути в Нью-Джерси, Трамп ответил: "Посмотрим".