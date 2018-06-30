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Трамп назвал темы, которые планирует обсудить с Путиным во время скорой встречи
30 июня 2018, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным во время назначенной на 16 июля встречи несколько тем. Как заявил Трамп журналистам, речь в целом пойдет о "происходящих в мире событиях".
По словам главы Белого дома, США собираются говорить об Украине, о Сирии, о вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах. "Мы будем говорить о мире", - подчеркнул Дональд Трамп.
Трамп предположил, что в ходе встречи может быть затронут вопрос "экономии миллионов долларов на вооружениях", - сообщает ТАСС.
За несколько дней до встречи американского президента с российским лидером Владимиром Путиным Трампу задали вопрос, признают ли США Крым территорией России. На вопрос журналистов о продлении Соединёнными Штатами антироссийских санкций, Трамп ответил: "Поглядим на действия России".
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