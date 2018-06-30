Трамп назвал темы, которые планирует обсудить с Путиным во время скорой встречи

Президент США Дональд Трамп собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным во время назначенной на 16 июля встречи несколько тем. Как заявил Трамп журналистам, речь в целом пойдет о "происходящих в мире событиях". Трамп может признать Крым

По словам главы Белого дома, США собираются говорить об Украине, о Сирии, о вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах. "Мы будем говорить о мире", - подчеркнул Дональд Трамп.

Трамп предположил, что в ходе встречи может быть затронут вопрос "экономии миллионов долларов на вооружениях", - сообщает ТАСС.

За несколько дней до встречи американского президента с российским лидером Владимиром Путиным Трампу задали вопрос, признают ли США Крым территорией России. На вопрос журналистов о продлении Соединёнными Штатами антироссийских санкций, Трамп ответил: "Поглядим на действия России".