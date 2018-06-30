Российский политик Алексей Пушков высказался о попытках украинского президента Украины Петра Порошенко сорвать строительство газопровода "Северный поток -2". Украинские власти боятся этого газопровода. Эксперт высказался о планах Дании задержать "Северный поток — 2"

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике написал комментарий в Тwitter: "Порошенко рассыпается в благодарностях перед ЕС за продление санкций, но сама политика санкций дышит на ладан, они изживают себя, а Северный поток-2 ему не сорвать. Если Дания против - построим без участия Дании. Напрасны старания Петра Порошенко".

Правительство Дании не выдало "Газпрому" разрешение на строительство газопровода. Премьер-министр Дании Люкке Расмуссен заявил, что прежде, чем дать ответ, необходимо проанализировать проект.

Эксперты считают, что "Северный поток-2" может пойти по другому маршруту. Разрешение ранее дали Германия, Швеция, Финляндия.