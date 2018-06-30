Тука: Украина может противопоставить МВФ РФ в Азовском море только дулю

Замминистра Украины по делам "оккупированных территорий" Георгий Тука на призыв председателя общественной организации "Правое дело" Дмитрия Снегирева "эффективно отреагировать" на действия российских военных в Керченском проливе с помощью неких "современных разработок ВПК" ответил: "Нечем". Каспийская флотилия переброшена в Азовское море

По словам высокопоставленного украинского военного, Украина может противопоставить российскому военному флоту в Азовском море только "дулю", - сообщает РИА Новости. Тука отметил, что украинские власти прекрасно знают, что сопротивляться России на море совсем нечем. "Дулю показать? У нашей армии на море есть только дуля. И вы это прекрасно знаете. Нам нечем оказывать сопротивление российскому военному флоту", — сказал Тука в эфире телеканала ZIK.

"Аргументы недели" писали, что захват Украиной российских судов в Азовском и Чёрном морях, а также угрозы Киева атаковать Крымский мост вынудили наш флот предпринять активные действия. В конце мая в Керчь из состава Каспийской флотилии прибыли три артиллерийских катера. Они совершили переход по внутренним водным путям страны.