Тука: Украина может противопоставить МВФ РФ в Азовском море только дулю
30 июня 2018, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]
Замминистра Украины по делам "оккупированных территорий" Георгий Тука на призыв председателя общественной организации "Правое дело" Дмитрия Снегирева "эффективно отреагировать" на действия российских военных в Керченском проливе с помощью неких "современных разработок ВПК" ответил: "Нечем".
По словам высокопоставленного украинского военного, Украина может противопоставить российскому военному флоту в Азовском море только "дулю", - сообщает РИА Новости. Тука отметил, что украинские власти прекрасно знают, что сопротивляться России на море совсем нечем. "Дулю показать? У нашей армии на море есть только дуля. И вы это прекрасно знаете. Нам нечем оказывать сопротивление российскому военному флоту", — сказал Тука в эфире телеканала ZIK.
"Аргументы недели" писали, что захват Украиной российских судов в Азовском и Чёрном морях, а также угрозы Киева атаковать Крымский мост вынудили наш флот предпринять активные действия. В конце мая в Керчь из состава Каспийской флотилии прибыли три артиллерийских катера. Они совершили переход по внутренним водным путям страны.
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