Леонид Кравчук посоветовал украинским властям, как вернуть Крым

Бывший украинский президент Леонид Кравчук предположил, что вернуть Крым в состав Украины могло бы предоставление полуострову особого статуса. Первый президент Украины раскритиковал действующие украинские власти. Пушков высказался о возможном отказе России от Крыма: Кравчук размечтался

"Это значит, что субъектом власти в Крыму будут крымские татары", — заявил он в интервью изданию "Обозреватель".

Кравчук полагает, что украинские власти поступили "не совсем разумно", предоставив в свое время Крыму статус не национальной, а территориальной автономии, - сообщает РИА Новости. Кравчук отметил, что внесение соответствующих поправок в конституцию Украины находится в процессе подготовки.

Недавно Кравчук заявил, что Россия может отдать Крым Украине. Он отметил, что возвращение Крыма не произойдет в скором времени. По его мнению, передача полуострова Украине будет являться следствием сильнейшего международного давления.

По данным переписи населения, проведенной в 2014 году, почти 70% населения полуострова составляют русские. В 2014 году большинсво населения Крыма и Севастополя проголосовало за вхождение в состав РФ.