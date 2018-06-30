Леонид Кравчук посоветовал украинским властям, как вернуть Крым
30 июня 2018, 08:52 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший украинский президент Леонид Кравчук предположил, что вернуть Крым в состав Украины могло бы предоставление полуострову особого статуса. Первый президент Украины раскритиковал действующие украинские власти.
"Это значит, что субъектом власти в Крыму будут крымские татары", — заявил он в интервью изданию "Обозреватель".
Кравчук полагает, что украинские власти поступили "не совсем разумно", предоставив в свое время Крыму статус не национальной, а территориальной автономии, - сообщает РИА Новости. Кравчук отметил, что внесение соответствующих поправок в конституцию Украины находится в процессе подготовки.
Недавно Кравчук заявил, что Россия может отдать Крым Украине. Он отметил, что возвращение Крыма не произойдет в скором времени. По его мнению, передача полуострова Украине будет являться следствием сильнейшего международного давления.
По данным переписи населения, проведенной в 2014 году, почти 70% населения полуострова составляют русские. В 2014 году большинсво населения Крыма и Севастополя проголосовало за вхождение в состав РФ.
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