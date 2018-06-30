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Дейнего сообщил об открытии представительства ЛНР в Италии
30 июня 2018, 07:12 [ «Аргументы Недели» ]
Об открытии первого представительства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в стране Европейского союза сообщил исполняющего обязанности министра иностранных дел республики Владислав Дейнего.
По словам Дейнего, представительство ЛНР открыто в Италии, расположено в городе Мессина. Представительство открыто с целью представить информацию о республике и расширить культурные и прямые дипломатические связи между Италией и ЛНР.
Президентом центра стал профессор Мессинского университета Даниеле Макрис. Как отметил Дейнего, это только начало, что примеру Италии могут последовать другие представители механизмов народной дипломатии, которые постоянно сочувствуют происходящему в Донбассе.
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