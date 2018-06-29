Лавров объяснил, чему Россию научили санкции

За годы санкций Россия уяснила для себя, что не стоит полагаться на западные технологии и товары. Доступ к ним может быть закрыт в любое время, поэтому следует развивать собственные мощности.

«В последние годы мы уяснили для себя, что нельзя полагаться на западные технологии, ведь их работу могут приостановить в любой момент. Нельзя полагаться на поступающие с Запада товары повседневного спроса для населения, ведь их поставку всегда могут оборвать. Мы извлекли для себя много полезных уроков», - рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью британскому телеканалу.

«Мы используем предоставляемые санкциями возможности для развития собственных мощностей в ключевых секторах экономики, национальной безопасности и других областях, на которые полагается суверенное государство», - приводит слова Сергея Лаврова РИА Новости.