Украинские националисты заявили права на Дальний Восток

Лидер украинской ультранационалистической партии Олег Тягнибок заявил в телеэфире, что некоторые польские регионы, а также Брянская область и Дальний Восток являются украинскими.

Украина могла бы претендовать на Дальний Восток, потому что там в начале ХХ века компактно селились украинцы и даже в 1917 году пытались образовать Украинскую Дальневосточную республику, считает лидер украинских ультранационалистов.

Что касается польских земель, то Тягнибок считает «украинскими» регионы Холмщина, Лемковщина и Надсанье. Впрочем, здесь была сделана оговорка, что Украина уважает установленные после Второй мировой войны границы.

Украинские националисты уже неоднократно заявляли претензии на российские земли. Так, весной этого года другой лидер угрожал захватом Кубани, Краснодарского края, Ростовской и Воронежской областей, пишет Lenta.ru.