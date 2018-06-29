Россия не собирается просить о снятии санкций
29 июня 2018, 19:46 [ «Аргументы Недели» ]
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил сегодня в интервью британскому телеканалу, что Москва не возражает против снятия санкций, но не собирается с кем-либо обсуждать этот вопрос.
В ходе интервью министр иностранных дел России дал ответ на вопрос о повестке встречи президентов США и РФ, которая состоится 16 июля в Хельсинки.
«Я упомянул санкции только в контексте ухудшения отношений. Мы не поднимаем вопрос санкций, не просим снять их – это не наше дело. Это дело тех, кто ввел санкции: будут ли они сохраняться, или восторжествует здравый смысл», - цитирует Сергея Лаврова ТАСС.
Ранее стало известно, что лидеры стран-членов Евросоюза на саммите в Брюсселе приняли решение продлить экономические санкции в отношении России еще на шесть месяцев.
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