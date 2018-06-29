Россия не собирается просить о снятии санкций

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил сегодня в интервью британскому телеканалу, что Москва не возражает против снятия санкций, но не собирается с кем-либо обсуждать этот вопрос. Лидеры ЕС решили продлить экономические санкции в отношении России

В ходе интервью министр иностранных дел России дал ответ на вопрос о повестке встречи президентов США и РФ, которая состоится 16 июля в Хельсинки.

«Я упомянул санкции только в контексте ухудшения отношений. Мы не поднимаем вопрос санкций, не просим снять их – это не наше дело. Это дело тех, кто ввел санкции: будут ли они сохраняться, или восторжествует здравый смысл», - цитирует Сергея Лаврова ТАСС.

Ранее стало известно, что лидеры стран-членов Евросоюза на саммите в Брюсселе приняли решение продлить экономические санкции в отношении России еще на шесть месяцев.