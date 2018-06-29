Сьюзан Сарандон сообщила о своём задержании на акции протеста

Американская актриса Сьюзан Сарандон сообщила в своем твиттере, что ее задержала полиция во время участия в протестах против иммиграционной политики президента США Дональда Трампа.

«Задержана. Держусь. Продолжаю бороться», - написала она короткое послание.

Ранее глава Министерства юстиции США Джефф Сешнс заявил в адрес потенциальных нелегальных мигрантов из Центральной Америки, что они рискуют целостностью своих семей в случае попыток незаконного проникновения на территорию США. Это спровоцировало волну протестов, сообщает RT.