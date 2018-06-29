Евросоюз не проводит агрессивной политики в отношении России
29 июня 2018, 17:56 [ «Аргументы Недели» ]
По итогам двухдневного саммита ЕС президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением, что политика Европейского союза, проводимая им в отношении России, не является агрессивной.
«Европейский союз не проводит агрессивной политики в отношении России. Было бы неверно утверждать это. Более того, ЕС выступает за проведение политики добрососедства со всеми соседними государствами», - заявил Макрон.
Ранее сегодня стало известно, что евросаммит призвал Россию принять на себя ответственность за крушение малайзийского Боинга , выполнявшего рейс МН17 и сбитого на востоке Украины в 2014 году, сообщает ТАСС.
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