Евросоюз не проводит агрессивной политики в отношении России

По итогам двухдневного саммита ЕС президент Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением, что политика Европейского союза, проводимая им в отношении России, не является агрессивной.

«Европейский союз не проводит агрессивной политики в отношении России. Было бы неверно утверждать это. Более того, ЕС выступает за проведение политики добрососедства со всеми соседними государствами», - заявил Макрон.

Ранее сегодня стало известно, что евросаммит призвал Россию принять на себя ответственность за крушение малайзийского Боинга , выполнявшего рейс МН17 и сбитого на востоке Украины в 2014 году, сообщает ТАСС.