Слуцкий считает призыв к РФ взять ответственность за крушение MH17 циничным

Призыв ЕС к России взять на себя ответственность за крушение рейса МН17 на востоке Украины в 2014 году – откровенно циничен, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее сегодня стало известно, что евросаммит одобрил результаты предварительного расследования по делу о крушении малайзийского Боинга под Донецком в 2014 году и призвал Россию принять на себя ответственность за эту катастрофу и сотрудничать со следствием.

«Призывы саммита ЕС к России взять ответственность за сбитый малайзийский Боинг и сотрудничать со следствием – откровенно циничны. В этом вопросе наши европейские партнеры продолжают слышать только себя и, по сути, покрывать украинские власти. Россия неоднократно предлагала помощь в расследовании, мы передавали экспертные материалы», - заявил Леонид Слуцкий.

Однако выводы российских экспертов по этому делу были проигнорированы. Представителей российской стороны отказались включить в состав Специальной следственной группы, напомнил Слуцкий.

«При этом какая-либо ответственность Киева за отказ закрыть небо над зоной боевых действий не признается. Сам этот вопрос просто игнорируется», - приводит слова депутата РИА Новости.