Украинские боевики накрыли минометным огнем разбитых под Мариуполем морпехов ВСУ
29 июня 2018, 16:51 [ «Аргументы Недели» ]
В Донецкой народной республике раскрыли подробности провалившихся атак морской пехоты Вооруженных сил Украины в районе города Мариуполь. С соответствующими заявлениями на брифинге для СМИ выступил спикер армии самопровозглашенного государства Даниил Безсонов.
Боестолкновения, о которых идет речь, произошли 23 июня и 25 июня. По данным ополченцев, в результате двух вылазок погибли пятеро морпехов, еще пять получили ранения. Разведка ДНР зафиксировала, что раненых военных накрыли минометным огнем боевики одного из украинских националистических батальонов. Это было сделано, чтобы не допустить пленения силовиков, объяснил Даннил Безсонов.
Представитель ДНР добавил, что в обоих случаях позиции защитников республики атаковали соединения, подготовленные инструкторами НАТО. По мнению Безсонова, новые провалы ВСУ свидетельствуют о низком уровне квалификации западных специалистов.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес