В Донецкой народной республике раскрыли подробности провалившихся атак морской пехоты Вооруженных сил Украины в районе города Мариуполь. С соответствующими заявлениями на брифинге для СМИ выступил спикер армии самопровозглашенного государства Даниил Безсонов.

Боестолкновения, о которых идет речь, произошли 23 июня и 25 июня. По данным ополченцев, в результате двух вылазок погибли пятеро морпехов, еще пять получили ранения. Разведка ДНР зафиксировала, что раненых военных накрыли минометным огнем боевики одного из украинских националистических батальонов. Это было сделано, чтобы не допустить пленения силовиков, объяснил Даннил Безсонов.

Представитель ДНР добавил, что в обоих случаях позиции защитников республики атаковали соединения, подготовленные инструкторами НАТО. По мнению Безсонова, новые провалы ВСУ свидетельствуют о низком уровне квалификации западных специалистов.