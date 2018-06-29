Европейский совет принял итоговое заявление о брексите

Европейский совет на саммите в Брюсселе принял итоговое заявление по переговорам о брексите. Заявление подписали главы 27 стран-членов ЕС, исключая саму Великобританию, заявил глава Европейского совета Дональд Туск.

Европейский совет согласен с продолжением подготовки текста юридического соглашения о выходе Великобритании из ЕС. При этом Евросовет отмечает необходимость продолжения переговоров по территориальным вопросам, в частности, по Гибралтару.

Евросовет также напомнил Великобритании о необходимости выполнения взятых на себя в 2017 году и в марте 2018 года обязательств по вопросу Ирландии и Северной Ирландии.

«Необходимо также ускорить работу в целях подготовки политической декларации о структуре будущих отношений между ЕС и Великобританией. Это требует дополнительной ясности, а также реалистичных и обоснованных предложений Великобритании о будущих отношениях», - приводит RT выдержку из итогового заявления Евросовета.