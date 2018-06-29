Раскрыты подробности возможного плана Украины по возвращению воюющего Донбасса

Леонид Кравчук рассказал, как, по его мнению, Киев будет восстанавливать контроль над отколовшимися от Украины территориями Донбасса. Соответствующие заявления первый украинский президент сделал в разговоре с журналистами.

Кравчук полагает, что вернуть Донецк и Луганск в состав страны можно путем предоставления его жителям особых условий. По словам политика, процитированного сайтом «Русская весна», Донбассу необходимо предоставить частичную автономию. При этом Кравчук оговорился, что озвученный им план не предполагает превращения Украины в федерацию, чего изначально добивались народные республики, образовавшиеся весной 2014 года на востоке страны.

В Донбассе более четырех лет идут боевые действия между ополченцами и киевскими военными. Ранее в пятницу сообщалось, что в интернете появилось видео, на котором запечатлены танковые маневры сил Луганской народной республики.