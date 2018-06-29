Танковые маневры сражающейся в Донбассе Народной милиции ЛНР показали на видео

Танкисты ЛНР провели занятия по огневой подготовке. Видео, снятое на данных маневрах, некоторое время назад распространила в интернете Народная милиция самопровозглашенного государства.

В описании к опубликованному ролику говорится, что участники учений отразили наступление условного противника и отработали упражнения по вождению танков. Присутствующий на видео спикер НМ Андрей Марочко отметил, что знания, которые военнослужащие получают на подобного рода тренировках, пригодятся им при выполнении боевых задач.

Ранее СМИ процитировали представителя силовых структур ДНР, сообщившего, что украинские военные попытались атаковать в зоне конфликта в Донбассе гумконвой российского МЧС. Инцидент, о котором идет речь, произошел в районе города Иловайск. Данный населенный пункт находится под контролем властей народной республики.