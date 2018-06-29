Стала известна главная угроза существованию США
29 июня 2018, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]
Главным противником Соединенных Штатов на данный момент является Китай, а не демонизируемая за океаном Российская Федерация. Такое мнение изложено в материале, опубликованном американской прессой.
The Washington Times пишет, что ранее Пекин предпринял ряд недружественных шагов по отношению к США. Газета обвинила Китай в краже американских разработок в оборонной сфере и засылке в Штаты нескольких десятков тысяч шпионов. В настоящее время КНР превращается в доминирующую военную силу, угрожающую существованию США, отмечает издание.
В статье говорится, что президент Дональд Трамп осознает угрозу, исходящую от Пекина. Это, как полагает газета, заставляет главу Белого дома искать точки соприкосновения в отношениях с Россией.
Ранее сообщалось, что Китай пригрозил американским рабочим и фермерам.
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