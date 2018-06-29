В Киеве назвали сценарий «широкомасштабного удара России по Украине»

В Киеве вновь обвинили Россию в агрессивных планах в отношении Украины. С соответствующими заявлениями выступили в экспертном сообществе и министерстве обороны соседнего государства.

Украинский военный аналитик Михаил Самусь несколько дней назад озвучил сценарий «широкомасштабного удара армии РФ» по его стране. По словам Самуся, данный план предусматривает наступление на семи-восьми направлениях. Среди них киевское, харьковские и одесское. Согласно точке зрения эксперта, процитированного сайтом «Новороссия», одной из задач операции станет установление полного контроля над Азовским морем.

В Минобороны Украины, в свою очередь, сообщили, что РФ якобы может использовать в качестве плацдарма для нападения территорию Белоруссии. Представитель военного ведомства Вадим Скибицкий в разговоре с журналистами рассказал о наличии «угрозы с севера».

Ранее стало известно, что в Киеве нашли способ отсечь Крым от «русского мира».