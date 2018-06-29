//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Подруга Ляйсан Утяшевой и Павла Воли показала их детей
- Даная Пригожина старается справляться без помощи отца
- Рэпер XXXTentacion «восстал» из гроба и устроил драку в посмертном клипе
- Вера Брежнева и ее дочь похвастались идеальными фигурами в бикини
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//В мире 13+
В Киеве назвали сценарий «широкомасштабного удара России по Украине»
29 июня 2018, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]
В Киеве вновь обвинили Россию в агрессивных планах в отношении Украины. С соответствующими заявлениями выступили в экспертном сообществе и министерстве обороны соседнего государства.
Украинский военный аналитик Михаил Самусь несколько дней назад озвучил сценарий «широкомасштабного удара армии РФ» по его стране. По словам Самуся, данный план предусматривает наступление на семи-восьми направлениях. Среди них киевское, харьковские и одесское. Согласно точке зрения эксперта, процитированного сайтом «Новороссия», одной из задач операции станет установление полного контроля над Азовским морем.
В Минобороны Украины, в свою очередь, сообщили, что РФ якобы может использовать в качестве плацдарма для нападения территорию Белоруссии. Представитель военного ведомства Вадим Скибицкий в разговоре с журналистами рассказал о наличии «угрозы с севера».
Ранее стало известно, что в Киеве нашли способ отсечь Крым от «русского мира».
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//Спорт
Видео, как Путин сыграл в футбол на Красной площади в Москве
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Во Владимире за взятки задержана местная глава Росгвардии Алфия Мокшина
//Политика
Пентагон разработал пропагандистскую говорящую листовку нового поколения
//Новости партнеров
//Политика
//Политика
//Общество
//Политика
Комиссия выясняет причины провала украинских танков на биатлоне в Германии
В России банки начнут сбор биометрических данных клиентов с 1 июля
//Новости СМИ2
//Политика
//Туризм
Путевые заметки. Часть 7. Швеция – Hoge Skugen, Midsommar, итоги
//Спорт
//Здоровье
//Спорт
//Новости Redtram
//Общество
//Спорт
Марадона заплатит за информацию об источнике слухов о его смерти
//В мире
В Германии рассказали о предназначении «Северного потока — 2»
//В мире
Вера Брежнева и ее дочь похвастались идеальными фигурами в бикини
//Политика
//Общество
//Общество
//Общество
Раскрыт козырь армии России в вероятном столкновении с войсками США
//Спорт
Ликование осадивших корейское посольство болельщиков Мексики сняли на видео
//Спорт
//Общество
Жена Кержакова рассказала, что футболист отобрал у нее сына и не показывает ей