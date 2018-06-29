Появились данные о разгроме попавших в огневую ловушку под Горловкой сил ВСУ

Военнослужащих Вооруженных сил Украины постиг разгром при попытке атаковать позиции ополченцев Донецкой народной республики под Горловкой. Детали провалившейся операции ВСУ раскрыли в армии самопровозглашенного государства.

В сообщении, процитированном агентством «Новороссия»,говорится о том, что киевские силовики в четверг попытались захватить одну из высот в районе поселка Южное. Бойцы ДНР отбили наступление противника, который, согласно имеющимся на данный момент данным, потерял до трех человек убитыми и не менее трех – ранеными.

Через некоторое время ВСУ попытались забросить на территорию, контролируемую властями народной республики, диверсионную группу. Ополченцам удалось вовремя заметить ее и заманить в огневую ловушку. Группа была разгромлена, потеряв несколько человек ранеными, диверсанты отступили.

В Народной милиции ЛНР, в свою очередь, заявили о гибели трех украинских военнослужащих из противостоящих ополченцам 14-й и 72-й бригады ВСУ. По словам спикера Народной милиции Андрея Марочко, к потерям привело несоблюдение требований безопасности в обращении с техникой и оружием. Двое силовиков умерли в результате разрыва гранаты, еще один погиб при осуществлении марша гусеничной техники.