В Германии рассказали о предназначении «Северного потока — 2»
28 июня 2018, 21:28 [ «Аргументы Недели» ]
Руководитель министерства экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что газопровод «Северный поток-2» не предназначен для исключения поставок газа через украинскую территорию.
Альтмайер подчеркнул, что принадлежащую Украине газотранспортную систему нужно модернизировать, а продолжение транзита голубого топлива после 2019 года еще предстоит согласовать. Чиновник добавил, что в Москве и Киеве готовы обсуждать с Еврокомисией (ЕК) составление нового договора о транзите газа через Украину после 2019 года.
«Северный поток-2» предполагает перекачку 55 млрд кубометров газа по дну Балтийского моря.
Ранее сообщалось, что финансовый директор проекта "Северный поток - 2" ( Nord Stream 2 AG) Пол Коркоран сообщил, что все готово для начала строительства газопровода, но из-за Дании, возможно, придется изменить маршрут.
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