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В США появится еще один штат
28 июня 2018, 20:53 [ «Аргументы Недели» ]
В конгресс США на рассмотрение поступил законопроект о принятии в состав страны 51-го штата – острова Пуэрто-Рико с 2021 года. Сейчас он просто находится в подчинении Соединенных Штатов, но не является официально одним из них.
Законопроект предусматривает создание рабочей группы из 9 членов конгресса. Они будут определять, какие изменения должны быть внесены для признания острова 51-м штатом.
В прошлом году пуэрториканцы провели опрос и большинством голосов приняли решение изменить статус Пуэрто-Рико в пользу получения им прав штата Америки.
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