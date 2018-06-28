Самый толстый ребенок на планете смог сбросить вес
28 июня 2018, 17:53 [ «Аргументы Недели» ]
Юноша из города Дели Михир Джаин уменьшил свой вес на 65 килограммов и впервые за несколько лет смог сам, без чьей либо помощи, пройти по улице. 14-летний подросток весил до этого 237 килограммов.
Как пишут СМИ, в конце 2017 года Михир перенес процедуру желудочного шунтирования, но до операции смог самостоятельно похудеть до 197 килограммов.
Мальчик изначально был совершенно нормальным ребенком. Но уж очень он любил газировку и жирную пищу. К 8 годам Джаин весил 80 килограммов. Врач только развел руками, операцию делать в столь юном возрасте опасно, поэтому ему прописали какие-то таблетки. Как уверена мать мальчика, это только усугубило ситуацию, так как Михир стал каким-то вялым и двигаться совсем перестал. Хотя и не отрицает, что ел ребенок в основном жареное и жирное.
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