Самый толстый ребенок на планете смог сбросить вес

Юноша из города Дели Михир Джаин уменьшил свой вес на 65 килограммов и впервые за несколько лет смог сам, без чьей либо помощи, пройти по улице. 14-летний подросток весил до этого 237 килограммов.

Как пишут СМИ, в конце 2017 года Михир перенес процедуру желудочного шунтирования, но до операции смог самостоятельно похудеть до 197 килограммов.

Мальчик изначально был совершенно нормальным ребенком. Но уж очень он любил газировку и жирную пищу. К 8 годам Джаин весил 80 килограммов. Врач только развел руками, операцию делать в столь юном возрасте опасно, поэтому ему прописали какие-то таблетки. Как уверена мать мальчика, это только усугубило ситуацию, так как Михир стал каким-то вялым и двигаться совсем перестал. Хотя и не отрицает, что ел ребенок в основном жареное и жирное.