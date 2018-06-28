Гройсман выдвинул идею усилить полномочия премьера Украины

Глава украинского правительства Владимир Гройсман сообщил о необходимости усиления полномочий премьер-министра Украины в Конституции "незалежной". По мнению Гройсмана, сейчас полномочия главы правительства на Украине недостаточны и ограничены. СМИ: СБУ "роет" компромат на Гройсмана

Он пояснил, что в настоящее время премьер-министр может давать поручения, собирать кабинет министров и вносить представления правительства по некоторым вопроса, но не имеет права выдать распоряжения, указы, - передает RT. "Их принимает только коллегиальный орган. Это размытая ответственность, размытые полномочия", - сказал Гройсман и подчеркнул, что "роль премьер-министра в исполнительной власти должна быть однозначно усилена".

Напомним, премьер-министр Дании Люкке Расмуссен ранее на совместной пресс-конференции с главой украинского кабмина Владимиром Гройсманом заявил, что нужно взвешенно, не торопясь проанализировать проект "Северный поток-2" и принять окончательное решение по строительству газопровода.