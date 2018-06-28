Озвучены детали гибели атаковавшего Докучаевск минометного расчета ВСУ

В Донбассе погиб минометный расчет Вооруженных сил Украины, обстреливавший город Докучаевск, который контролируется властями Донецкой народной республики. Соответствующую информацию обнародовал Даниил Безсонов, спикер армии самопровозглашенного государства.

По словам Безсонова, причиной инцидента, произошедшего на позициях противника, стал взрыв, к которому привело нарушение мер безопасности находившимися в состоянии алкогольного опьянения военными. Киевское командование попыталось скрыть обстоятельства случившегося, отметил представитель ополченцев. С этой целью в ВСУ распространили информацию о том, что минометчиков якобы обстреляли защитники Донбасса.

Ранее в четверг сообщалось, что в интернете появилось видео испытаний пистолета-пулемета, созданного в ДНР. Разработка донецких оружейников была продемонстрирована в сети впервые.