Обнародованы первые кадры испытаний созданного в ДНР оружия для городских боев
28 июня 2018, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты, работающие в военно-промышленном комплексе ДНР, создали пистолет-пулемет, предназначенный для ведения боевых действий в городских условиях. Кадры испытаний нового оружия силовых структур самопровозглашенного государства впервые опубликованы в интернете.
Характеристики пистолета-пулемета «Оплот» на видео раскрыл конструктор Владимир Мищенко. Он же продемонстрировал авторам ролика, как работает оружие, постреляв по мишеням в тире.
По словам Мищенко, в настоящее время «Оплот» проходит стадию испытаний. Конструктор и его коллеги занимаются выявлением и устранением недочетов, допущенных при разработке пистолета-пулемета.
Ранее в четверг сообщалось, что у ополченцев ДНР появился новый враг. Это запрещенная на территории Российской Федерации экстремистская группировка «Братья-мусульмане».
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