Обнародованы первые кадры испытаний созданного в ДНР оружия для городских боев

Специалисты, работающие в военно-промышленном комплексе ДНР, создали пистолет-пулемет, предназначенный для ведения боевых действий в городских условиях. Кадры испытаний нового оружия силовых структур самопровозглашенного государства впервые опубликованы в интернете.

Характеристики пистолета-пулемета «Оплот» на видео раскрыл конструктор Владимир Мищенко. Он же продемонстрировал авторам ролика, как работает оружие, постреляв по мишеням в тире.

По словам Мищенко, в настоящее время «Оплот» проходит стадию испытаний. Конструктор и его коллеги занимаются выявлением и устранением недочетов, допущенных при разработке пистолета-пулемета.

Ранее в четверг сообщалось, что у ополченцев ДНР появился новый враг. Это запрещенная на территории Российской Федерации экстремистская группировка «Братья-мусульмане».